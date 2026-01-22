Haberler

Fenerbahçe Opet, Venezia'yı mağlup etti

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague F Grubu 4'üncü maçında İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımını deplasmanda 71-61 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Palasport Taliercio

HAKEMLER: Nemanja Ninkovic, Alin Faur, Nace Mohoric

UMANA REYER VENEZIA: Dojkic 17, Mavunga 13, Charles 4, Santucci 4, Holmes 4, Cubaj 7, Pan, Pasa 9, Fassina 3, Nicolodi

FENERBAHÇE OPET: Meesseman 12, Williams 18, Allemand 4, Sevgi Uzun 8, Rupert 18, Olcay Çakır Turgut 5, Milic 6

1'İNCİ PERİYOT: 18-27

DEVRE: 30-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-59

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague F Grubu 4'üncü maçında deplasmanda konuk olduğu İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia'yı 71-61 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
