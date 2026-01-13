Haberler

Fenerbahçeli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Tilbe Şenyürek'in Guillain-Barre Sendromu teşhisi aldığına dair açıklamada bulundu. Kulüp, oyuncunun tedavi sürecinin dikkatle sürdürüldüğünü belirtti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
