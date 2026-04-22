EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opetli basketbolcular, taraftarlarla buluştu

EUROLEAGUE şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları, taraftarlarla buluştu. Organizasyonda EuroLeague kupası da sergilendi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları, Chobani Stadyumu'ndaki Maraton Tribünü tarafında yer alan Fenerium'da taraftarlarla bir araya geldi. Organizasyona Emma Meesseman, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Tuana Vural, Meltem Avcı Yılmaz ve Ayşe Yılmaz katıldı. Basketbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.

Öte yandan Fenerbahçe Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, genel menajer Arzu Özyiğit ve takım menajeri Derin Yener de organizasyonda yer aldı.

