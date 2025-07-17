Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Monique Billings'i Transfer Etti

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Monique Billings'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla kısa dönemli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Golden State Valkyries forması giyen 1,93 metre boyundaki basketbolcu, WNBA'de 1500 sayı ve 1000 ribaunt barajını aşmayı başaran oyuncular arasında yer almıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, A Milli Basketbol Takımı forması giyen oyuncular Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'la da birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.