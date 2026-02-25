Haberler

Fenerbahçe Opet, üs üste 6. kez Final Four'da
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Spar Girona'yı iki maçta da yenerek Kadınlar Euroleague'de üst üste 6. kez Final Four'a adını yazdırdı. İspanya'da oynanan rövanşta 58-65 galip geldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Spar Girona'ya iki maçta da yenerek Kadınlar Euroleague'de adını üst üste 6., toplamda 12. kez Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ikinci maçında Spar Girona'ya konuk oldu. Serinin ilk maçını İstanbul'da 87-69 kazanan sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan rövanş maçından da 58-65 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve Altılı Final'de doğrudan yarı finale yükseldi. Iliana Rupert rövanşta kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Kayla McBride 17, Emma Meesseman da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Kadınlar Euroleague'de 6'lı final, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde Zaragoza'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe doğrudan adını Final Four'a yazdırırken, Kanarya'nın yarı finaldeki rakibi play-in maçlarının ardından belli olacak. - İSTANBUL

