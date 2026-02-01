Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-70

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Ali Rıza Pinat, Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam

FENERBAHÇE OPET: McBride 10, McCowan 8, Olcay Çakır 13, Rupert 10, Williams 7, Meesseman 11, Alperi 9, Sevgi Uzun 2, Allemand 3.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 16, Kuier 28, Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora 2, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2.

1'İNCİ PERİYOT: 23-25

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda iki ekip de dış atışlarda etkili bir performans sergiledi. Karşılıklı bulunan üç sayılık basketlerle geçen ilk 10 dakikanın sonunda iki takımda birbirini takip etti. Bu periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25-23 önde tamamladı. İkinci periyoda da baskılı başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü eline alsa da Fenerbahçe Opet, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, periyodun son bölümünde yakaladığı seriyle farkı kapatarak soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti. Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte tempoyu yükseltip farkı açmaya çalışsa da Galatasaray oyundan kopmayarak geriden gelip skoru dengede tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruduğu bu bölümün sonunda üçüncü periyodu 59-54 önde tamamladı. Son periyotta Fenerbahçe hücumda baskılı bir oyun ortaya koyarken aynı zamanda savunmada da önlemler aldı. Galatasaray bu bölümde savunmada etkisiz kaldı ve 70-75 skorla mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
