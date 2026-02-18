Haberler

Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 87 Girona: 69

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında evinde İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında sahasında İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sonia Teixeira, Josip Jurcevic, Sinisa Prpa

Fenerbahçe: Gabby Williams 10, Emma Meesseman 16, Julie Allemand 5, Kayla McBride 18, Iliana Rupert 20, Sevgi Uzun 4, Nikolina Milic 14, Olcay Çakır Turgut, Tuana Ayşegül Vural

Başantrenör: Miguel Mendez

Girona: Juste Jocyte 13, Laura Quevedo 3, Mariam Coulibaly 10, Chloe Louise Bibby 12, Klara Lundquist 6, Arica Carter 12, Carolina Guerrero Alcantara 8, Ainhoa Lopez Rodriguez 3, Lola Pendande 2

Başantrenör: Eric Suris

1. Periyot: 19-14

Devre: 37-35

3. Periyot: 67-55 - İSTANBUL

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi