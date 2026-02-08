Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 105-68'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 6, Fasoula 16, Fraser 17, Yağmur Özdal, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6, Traore 6

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, McBride 8, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 10, Williams 13, Tuana Vural 3, Milic 6, Meltem Avcı Yılmaz

1. Periyot: 19-28

Devre: 37-52

3. Periyot: 52-78

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 105-68 yendi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
