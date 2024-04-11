Fenerbahçe, Olympiakos karşısında mağlup
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında ceza yayı üzerinde Dzeko'nun gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
8. dakikada topu uzaklaştırmaya çalışan Çağlar'ın hatalı pasında ceza yayına yakın bir noktadan Fourtounis'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
27. dakikada sol kanattan Fortounis'in ceza sahası içine ortasında David Carmo'nun kafa vuruşunda Livakovic topu kornere çeldi.
32. dakikada Fourtounis'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Jovetic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Karaiskakis
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Masouras, Jovetic, Fourtounis, El Kaabi
Yedekler: Paschalakis, Papadoudis, Omar Richards, Andre Horta, Iborra, Alexandropoulos, Quini, Carvalho, Ntoi, Youssef El-Arabi
Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Oosterwolde (Ferdi dk. 45), Zajc, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Bonucci, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Ryan Kent, Fred, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Batshuayi, Çağrı Fedai
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Fourtounis (dk. 8), Jovetic (dk. 32) (Olympiakos)
Sarı kart: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) - ATİNA