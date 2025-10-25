Haberler

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Önemli Kararlar Alındı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, olağanüstü genel kurulda kulübün geleceğini belirleyecek önemli kararların alınacağını açıkladı. Yeni yönetim ile birlikte gerçekleştirilen toplantı, kulüp mali yapısı ve yatırım planlamaları üzerinde duruldu.

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, kulübün geleceği adına son derece önemli kararların alınacağı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Gürbüz şu ifadeleri kullanarak genel kurulu başlattı:

"Sayın Başkan, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli kongre üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Fenerbahçeliler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Olağanüstü Genel Kurulumuzu açıyorum.

Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yalnızca bir Genel Kurul değil, kulübümüzün geleceği adına son derece önemli kararların alınacağı bir günü yaşıyoruz. Kıymetli üyelerimiz, bildiğiniz gibi 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda seçimlerimizi tamamlamış, mazbataları almış ve yeni yönetimimiz görevine başlamıştır. Göreve gelişimizin üzerinden yalnızca bir ay geçti. Ancak bu kısa sürede Fenerbahçe'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bazı adımlar atılmış, yeni adımlar atılması zorunlu hale gelmiştir. Bugün kulübümüzün mali, idari ve yatırım süreçlerini kesintisiz biçimde ilerletebileceğimiz yetkilerin tamamlanması amacıyla bir aradayız. Bu yetkiler Fenerbahçe'nin daha önceki dönemlerinde rutin olarak alınan, kulübün işleyişini ve kaynak yönetimini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için gerekli olan yetkilerdir. Yönetim Kurulumuz, bu süreçte camiamızın beklentilerini ev hassasiyetlerini dikkate alarak tüm maddeleri açık, net ve şeffaf bir şekilde tanımlamıştır. Her bir madde yalnızca Fenerbahçe'nin kurumsal yararını gözeten bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu süreçte amacımız kulübümüzün geleceğini konuşurken farklı düşünceleri değil, ortak hedefleri ön plana çıkarmaktır. Birazdan Sayın Başkanımız ve Başkan Vekilimiz gündem maddeleri üzerinde ayrıntılı bilgiler verecekler. Ben, o maddelerin ardındaki amacı ve bu sürecin ruhunu özetlemek istiyorum: Bugün burada oylayacağımız her madde kulübümüzün varlıklarını korumak, gayrimenkullerimizi kulübümüzün menfaatine en verimli şekilde değerlendirebilmek, tesislerimizi yenilemek ve güçlendirmek, kulübümüzün ekonomik hareket kabiliyetini yeniden tesis etmek için hazırlanmıştır. Yönetim Kurulumuz, camiamızın daha önce dile getirdiği hassasiyetleri dikkate alarak, tüm maddeleri açık ve net bir biçimde tanımlamış, hiçbir gri alan bırakmadan, her adımın neyi amaçladığını şeffaf biçimde ortaya koymuş, kapsamları yalnızca kulübümüzün menfaatine hizmet edecek şekilde sınırlandırmıştır. Bizim beklentimiz bu yetkilerin Fenerbahçe'nin ortak yararı için bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Burada vereceğiniz her karar kulübümüzün yalnızca bugününü değil, önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecektir. Her bir 'Evet' oyu, kulübümüzün mali istikrarına ve kurumsal gücüne verilmiş bir destek olacaktır. Değerlendirmelerinizi yaparken konunun kulübümüzün hareket kabiliyeti, tesis ve yatırım ihtiyacı, gelirlerin sürekliliği açısından önemini dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz. Sözlerimi tamamlarken Genel Kurulumuzun, Fenerbahçemize hayırlı olmasını diliyor. Katkı ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
