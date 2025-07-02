Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul İçin 9 Bin 700 İmza Topladı

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul İçin 9 Bin 700 İmza Topladı
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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan olağanüstü genel kurul için imza kampanyasında 9 bin 700 imza toplandı. Kulüp üyeleri, kötü yönetimi eleştirmek amacıyla noter kanalıyla imza verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza kampanyasında bugün 9 bin 700 imza Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin olağanüstü genel kurul çağrısı üzerine başlattığı imza kampanyasında başta dernek olmak üzere, birçok noktada kongre üyeleri noter kanalıyla imza verdi. İki aylık sürecin ardından toplanan imzalar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi. İmza veren Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri adına Şevket Yılmaz, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay ve kulüp üyeleri, Ülker Stadyumu önünde basın açıklaması yaptı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilen imzalarla ilgili bilgilere veren Şevket Yılmaz, "Kongre üyelerinin kulübün yönetiminden memnun olmayışından kaynaklanan bir imza kampanyası başlattık ve neticelendirdik. İmza kampanyası bundan sonra da devam edecek. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na teslim ettik. 9 bin 700 imza, 250 imza da kulüp de varsayıyoruz. Bu imza noter kanalıyla toplanan gerçek Fenerbahçe kulüp üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Kulübün göstereceği, alacağı kararı beklemek durumundayız. Bir an evvel kongre kararı alıp, güven tazelemesi gerekmektedir. Bizim anayasamız olan tüzüğümüzün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de bu imzalara bir cevap verecektir. Bu hareket, bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. İmza verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun" diye konuştu.

Emrah Tünay: "Tüzüğü esas alıyoruz"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay da ciddi bir rakama ulaştıklarını belirtirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kulübe gönderdiği yazıyla ilgili de şunları söyledi:

"Fenerbahçe'deki kötü gidişata, Fenerbahçemizin kötü yönetilmesine tepki olarak taraftarlarımızdan kongre üyelerimizin en demokratik hakkı olan olağanüstü genel kurula çağrı imza kampanyasını toplamaya başladık. Bugün kulübümüze, 9 bin 700-10 bine yakın imza teslim ediliyor. Bu ciddi bir sayı. Bundan sonraki süreçte beklentimiz, kulübümüzün ve yönetimimizin hızlıca olağanüstü genel kurul kararı almasıdır. Bize destek olan kongre üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz tüzüğü esas alıyoruz. Tüzük bizim anayasamız. Keyfi kurulları, kanunları kabul etmiyoruz. Tüzüğe yakın imza sayısını kulübümüze teslim ettik."

Şevket Yılmaz, imza sayısının yeterli olup-olmadığıyla ilgili soruya ise, "Eğer hukuki bir aksilik çıkarsa, üstünü de tamamlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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