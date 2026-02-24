Haberler

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı için Nottingham Forest ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde core ve dayanıklılık hareketleriyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve dayanıklılık hareketleriyle noktalandı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayıp 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

Galatasaray maçı öncesi hocasından bakın ne istedi
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku