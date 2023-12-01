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Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında tarihi bir mağlubiyet aldı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olarak tarihi bir yenilgi yaşadı. Maçta Livakovic taraftarlardan özür dilerken, İrfan Can Kahveci taraftarlarla tartıştı ve savunma alarm verdi.

Livakovic taraftarlardan özür diledi

İrfan Can Kahveci taraftarlarla tartıştı

Savunma alarm verdi

Mustafa AKIN/Kopenhag( Danimarka ), - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5'inci maçında Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olarak 4 Kasım 1992'den bu yana en farklı yenilgisini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi sahasında 6-1 yendi. Nordsjaelland'ın gollerini; Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Batshuayi'den geldi. Bu sonucun ardından Danimarka ekibi puanını 10'a çıkartıp liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı. Fenerbahçe, tarihi bir mağlubiyet elde ederken liderlik koltuğundan da oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, üzgün olduklarını, takıma ve camiaya yakışmayan bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, 4 Kasım 1992 tarihinde Çekya ekibi Sigma Olomouc'a karşı aldığı 7-1'lik mağlubiyetten sonraki en farklı yenilgisini Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşadı.

LIVAKOVIC TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Nordsjaelland karşısında Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic, üst üste gelen gollerden sonra takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu. Birçok pozisyonda müdahale eden ancak 6 gole engel olamayan Hırvat kaleci, rakibin kazandığı pozisyonların ardından takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Kalesinde gördüğü 4'üncü golden sonra adeta yıkılan tecrübeli file bekçisi, mücadelenin ardından ise taraftarlardan özür diledi. Tribünlere giden Livakovic, taraftarların önünde eğilerek duygulu anlar yaşadı.

İRFAN CAN KAHVECİ TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın bitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlarla tartıştı. Mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla tribünlere yönelen İrfan Can'ı takım arkadaşları ile güvenlikler sakinleştirdi. Milli futbolcu daha sonra güçlükle soyunma odasına götürüldü.

SAVUNMA ALARM VERDİ

Nordsjaelland maçının ilk yarısı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona ererken sarı-lacivertlilerin özellikle savunması alarm verdi. Savunma bölgesinde yaşanan boşluklarla ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kalesinde 4 gole daha engel olamadı. Grubundaki 4 maçta 5 kez kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, Danimarka'da gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

Öte yandan Nordsjaelland'ın Fenerbahçe galibiyeti istatistiklere de yansıdı. Danimarka ekibi, Fenerbahçe kalesine 22 şut çekerken bu şutlardan 12 tanesinde isabet buldu. Ayrıca Nordsjaelland maç boyunca 3.32 xG (Gol beklentisi) üretmeyi başardı. Nordsjaelland, sarı-lacivertli ekibe rakip olan takımlar arasında bu sezon en fazla şut çeken, en fazla isabetli şut atan ve en fazla gol beklentisi üreten takım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Danimarka Maç Sonucu Futbol Spor Haberler

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