Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup ise maç sonrası yaptığı açıklamada takımının daha iyi oynayabileceğini belirtti.

Johannes Thorup Daha iyi oynayabilirdik

Doğukan DEMİRKIRDI - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA)- Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, Daha iyi oynayabilirdik. İlk 35 dakikada iyi değildik. Üzerimizde baskı vardı. Fenerbahçe iyi bir takım dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Thorup, Daha iyi oynayabilirdik. İlk 35 dakikada iyi değildik. Üzerimizde baskı vardı. Fenerbahçe iyi bir takım. Futbol bir şans oyunu değildir. İlk yarıda iyi değildik. İyi bir deneyim oldu. Daha başarılı olabilirdik ama dediğim gibi futbol bir şans oyunu değildir, teknik oyunudur. Bazen böyle olabiliyor. Bence eşitlik vardı. Biz de iyi oynadık. Ama Fenerbahçe daha ileride oynadı ifadelerini kullandı.