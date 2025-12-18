Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın yıldız forveti Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

MENAJERİYLE AYRILIK GÖRÜŞMESİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Youssef En-Nesyri'nin, menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini dile getirdiği belirtildi. Deneyimli golcünün, Afrika Kupası sonrası kendisine kulüp bulunması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

AYRILIK KAPIDA

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişme, taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı. İddialar doğrultusunda En-Nesyri'nin, sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giymek istemediği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 1 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.