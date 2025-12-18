Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Oynamak istemiyorum, ben gideceğim" demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan En-Nesyri'nin, menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini belirttiği ve Afrika Kupası sonrası kendisine kulüp bulunması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

  • Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi.
  • Youssef En-Nesyri'nin menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini belirttiği öne sürüldü.
  • Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın yıldız forveti Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

MENAJERİYLE AYRILIK GÖRÜŞMESİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Youssef En-Nesyri'nin, menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini dile getirdiği belirtildi. Deneyimli golcünün, Afrika Kupası sonrası kendisine kulüp bulunması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

AYRILIK KAPIDA

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişme, taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı. İddialar doğrultusunda En-Nesyri'nin, sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giymek istemediği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 1 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıharun yakar:

fenere zaten A sınıf forvet lazım şampiyon olmak istiyorsa gönderilmeli ennesri ilk gelen teklifte .

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıR lhn:

Zaten bu adamla sahaya çıktığımızda takım 10 kişi olarak oynuyordu. eline gelen fırsatları tepiyor kaleciye geri pas gibi şut çekiyordu. gitmesi fenerbahçe için faydalı olur hiç olmazsa yerine daha iyi bir forvet alınır.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Hadi inş

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title