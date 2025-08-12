Fenerbahçe'nin yeni yıldızları gol hesabını açtı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızları gol hesabını açtı
Güncelleme:
Fenerbahçe'de takımın yeni yıldızları Archie Brown ve Jhon Duran, Sarı-lacivertli forma altında ilk gollerini ilk resmi maçında Feyenoord karşısında attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Feyenoord ile karşılaştı.

YENİ YILDIZLAR HESABI AÇTI

Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki futbolcu, Sarı-lacivertli forma altında bir ilki yaşadı. Archie Brown ve Jhon Duran, sarı-lacivertli forma altında ilk gollerini Feyenoord karşısında attı.

TAKIMLARINA HAYAT VERDİLER

Kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Brown 44. dakikada, Duran ise bu golün hemen ardından 45+1. dakikada fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu gollerle birlikte 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerek hayat buldu.

