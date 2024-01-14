Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic çalışmalara başladı
Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, çalışmalara başladı.
İSTANBUL,
Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, yeni transfer Rade Krunic ise Can Bartu Tesisleri'nde kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.