Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic çalışmalara başladı

İSTANBUL,

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, yeni transfer Rade Krunic ise Can Bartu Tesisleri'nde kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.