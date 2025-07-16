Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran, Portekiz Kampında

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Portekiz'in Albufeira bölgesinde gerçekleştirilen kampına katıldı. Duran, takımın konakladığı otele gelerek antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampına katıldı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira'da sürdürüyor. Kamp kadrosunda yer alan ancak özel işleri sebebiyle takımla birlikte gelmeyen yeni transfer Jhon Duran, kampa katıldı. Bugün TSİ 17.00'de Lizbon'a inen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, daha sonra takımın konakladığı otele geldi. Duran, ilerleyen günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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