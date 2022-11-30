Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle büyüledi! Yaşını duyan herkes "İmkansız" diyor

Altyapı hamlelerine devam eden Fenerbahçe, son olarak Kırgızistanlı futbolcu Nurkhan Samatbekov'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi henüz 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören futbolcu için "Bu yaşta bu fizik imkansız." şeklinde yorumlar yapıldı.