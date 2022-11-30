Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle büyüledi! Yaşını duyan herkes "İmkansız" diyor
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Altyapı hamlelerine devam eden Fenerbahçe, son olarak Kırgızistanlı futbolcu Nurkhan Samatbekov'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi henüz 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören futbolcu için "Bu yaşta bu fizik imkansız." şeklinde yorumlar yapıldı.
Fenerbahçe altyapı takımlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kadrosuna kattığı 13 yaşındaki futbolcu fiziğiyle adeta büyüledi.
KANAT POZİSYONUNDA OYNUYOR
Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı 2009 yılında Kırgızistan'da dünyaya gelen Nurkhan Samatbekov, sağ ayağını kullanıyor. Genç futbolcu kanat pozisyonunda görev alırken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ
U15 takımına 6 ay önce transfer edildiği ortaya çıkan Nurkhan Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. 2009 doğumlu futbolcunun lisansının çıkarıldıktan sonra A Takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor.