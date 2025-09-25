Haberler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, Jose Mourinho'nun ardından kısa süreli görev süresi boyunca beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı 4 maçta sadece 1 kez kazandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı Dinamo Zagreb, 3-1'lik skorla kazandı.

4 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco ile istediği başlangıcı yapamadı. İtalyan hoca, takımın başında çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

TEK GALİBİYET TRABZON'A

Sarı-lacivertliler, genç teknik adam Domenico Tedesco yönetiminde tek galibiyetini sahasında Trabzonspor'a karşı 1-0'lık skorla aldı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden Fenerbahçe, ligde de Tedesco ile Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

