Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç ilk kez bu kadar net hedef gösterdi

Fenerbahçe, Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'nun aralarında bulunduğu 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Başkan Ali Koç törende yeni hocanın kim olacağıyla ilgili detay verdi.

"İSMAİL HOCA SIKINTILI DÖNEMDE TAKIMI ALDI"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "6 ay sonra yüksek ihtimalle yabancı hocayla çalışacağız. Bugün İsmail hoca sıkıntılı dönemde, para pul konuşmadan sıkıntılı dönemde takımı aldı. Bunu kolay kolay herkes yapmaz. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah şartlar uygun olursa daha da uzun beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

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