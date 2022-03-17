Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç ilk kez bu kadar net hedef gösterdi - Haberler

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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç ilk kez bu kadar net hedef gösterdi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenledi. Merakla beklenen yeni hoca için açıklama yapan Başkan Ali Koç, "6 ay sonra yüksek ihtimalle yabancı hocayla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'nun aralarında bulunduğu 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Başkan Ali Koç törende yeni hocanın kim olacağıyla ilgili detay verdi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç ilk kez bu kadar net hedef gösterdi

"İSMAİL HOCA SIKINTILI DÖNEMDE TAKIMI ALDI"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "6 ay sonra yüksek ihtimalle yabancı hocayla çalışacağız. Bugün İsmail hoca sıkıntılı dönemde, para pul konuşmadan sıkıntılı dönemde takımı aldı. Bunu kolay kolay herkes yapmaz. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah şartlar uygun olursa daha da uzun beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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