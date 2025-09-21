Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oldu

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak başkan seçildi. Taraftarlar, stat çevresinde kutlamalar yaparak Saran'ı coşkuyla destekledi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Sadettin Saran seçilirken, kutlamalar stat çevresinde de sürdü.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, dün ve bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertlilerin yeni başkan seçildi. Saran'ı destekleyen kongre üyeleri tribünde sonuçları coşkuyla karşıladı. Daha sonra kutlamalar stat dışında da devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadettin Saran lehine tezahüratta bulunurken, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde kutlamalar yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
