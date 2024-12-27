Emir Ortakaya, kiralık sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'nin sezon başında bir yıllığına Belçika takımı Westerlo'ya kiraladığı Emir Ortakaya, sözleşmesini feshedip sarı-lacivertli takıma geri döndü. Sadece 5 maç oynayabilen 20 yaşındaki genç stoperin Türkiye'den talipleri var.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde sezon sonuna kadar Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiraladığı genç stoper Emir Ortakaya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİP FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ
Ertan Süzgün'ün haberine göre Emir Ortaya, Westerlo ile sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe'nin 2021 yılında Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Emir sırasıyla Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralandı.
SADECE 5 MAÇ OYNADI
Sezon başında kiralık olarak gittiği Belçika Ligi takımı Westerlo ile sadece 5 maça çıkan Emir Ortakaya, bu karşılaşmalarda 332 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı.
TÜRKİYE'DEN TALİPLERİ VAR
Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki stoperin sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak bir takıma gönderilmesi bekleniyor. Gelecek vadeden genç futbolcunun Türkiye'den taliplerinin bulunduğu öne sürüldü.