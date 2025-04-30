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Fenerbahçe'nin Vlahovic planı belli oldu! En Nesyri detayına dikkat

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Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı Lacivertliler, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro civarında bir bonservisle elden çıkarmak istiyor. Yönetim bunu gerçekleştirebilirse, Vlahovic transferi gerçekleşecek.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü arayışlarında gözünü Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'e çevirdi.

GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Sarı-lacivertliler, uzun süredir takip ettiği Dusan Vlahovic için harekete geçti. Kanarya, Sırp golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

HER ŞEY EN NESYRI'YE BAĞLI

Fenerbahçe'de Vlahovic transferi Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin durumuna göre şekillenecek. Sarı-lacivertliler, En Nesyri'yi 30 milyon euro bandında bir bonservisle elden çıkarmanın peşinde. Yönetimin bunu gerçekleştirmesi durumunda Vlahovic transferini bitirmeyi planlıyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

2021'de 83 milyon euro bedelle Juventus'a transfer edilen Sırp forvet, bu sezon takımıyla 38 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Vlahovic planı belli oldu! En Nesyri detayına dikkat
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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