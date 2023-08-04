Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin yeni rakibi belli oldu. Differdange'yi 4-3'lük skorla eleyen Maribor, Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Maribor ile mücadele edecek.