Fenerbahçe'nin transferi Rade Krunic İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.