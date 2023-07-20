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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Rodrigo Nascimento França İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França (Becao), İstanbul'a geldi. Transferde adı uzun süredir sarı-lacivertliler ile anılan 27 yaşındaki savunmacı, İtalya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçeli yetkililerce karşılanan Becao, havalimanında bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kendisi için ayrılan araçla havalimanından ayrılan Becao, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giymişti.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França (Becao), İstanbul'a geldi.

Transferde adı uzun süredir sarı-lacivertliler ile anılan 27 yaşındaki savunmacı, İtalya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Fenerbahçeli yetkililerce karşılanan Becao, havalimanında bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kendisi için ayrılan araçla havalimanından ayrılan Becao, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giymişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

İstanbul Havalimanı İstanbul İtalya Spor Haberler

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