Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye yaptığı teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmanın lideri oldu. Skriniar'ın bonservisi için PSG ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız stopere yaptığı 3 yıllık sözleşme teklifi ortaya çıktı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Psg'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmanın lideri oldu.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Skriniar'ın bonservisi için PSG ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız stopere yaptığı teklif de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, PSG ile Skriniar'ın bonservisi için pazarlıklara başladı.
SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Yönetimin Skriniar ile yaptığı görüşmelerde ise 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.