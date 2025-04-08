Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı
Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın

Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler burada engelli doğuyor
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatlarını gören vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye yaptığı teklif ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmanın lideri oldu. Skriniar'ın bonservisi için PSG ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız stopere yaptığı 3 yıllık sözleşme teklifi ortaya çıktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Psg'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmanın lideri oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Skriniar'ın bonservisi için PSG ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız stopere yaptığı teklif de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, PSG ile Skriniar'ın bonservisi için pazarlıklara başladı.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Yönetimin Skriniar ile yaptığı görüşmelerde ise 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi. Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.