Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin ''Devler Ligi'' kurası bugün TSİ 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak. Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.