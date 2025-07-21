Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
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Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin ''Devler Ligi'' kurası bugün TSİ 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak. Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Bıkdık futbol haberlerinden. Tarlacılık.. haberleri istiyoruz. Tarlacılık yapanları koyun haberlere.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Rangers -,Panathinaikos eşleşmesini seçemezse dğerlerinin karşısında şansı olmaz…

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Resimdeki çimler sahte.

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