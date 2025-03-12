Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Fenerbahçe'nin Rangers Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Rangers Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda önemli eksikler var.

Fenerbahçe'nin, İskoçya temsilcisi Rangers ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler bugün İskoçya'ya gidecek. Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. İlk maçta sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Allan Saint-Maximin kafilede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksel, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Dünya yıldızı futbolcunun yıllar süren kabusu sona erdi
img

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
img

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.