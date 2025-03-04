Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Fenerbahçe'nin Rangers ile Maçı İçin Hakem Açıklandı

Fenerbahçe'nin Rangers ile Maçı İçin Hakem Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers ile karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Başı büyük dertte! Livakovic'e şok soruşturma
img

Son hali sevenlerini üzdü
img

2 gün sonra geleceğini tamamen değiştirebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.