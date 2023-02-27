Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya evinde büyük şok! 5 gollü mücadelede kazanan Osasuna oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Sevilla, sahasında Osasuna'ya 3-2 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, aldığı bu sonuçla liginde 10'uncu kez yenildi. Bu sezon istikrarsız bir gidişat sergileyen İspanyol ekibi, 9 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Sevilla ile Osasuna karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Osasuna 3-2 kazandı. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla ligde 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşırken, Osasuna evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAKLAR

İspanyol ekibi, 9 Mart Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

10. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Lig'inde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sevilla'nın bu sezon ligde 10. mağlubiyetini alması ise dikkatlerden kaçmadı.