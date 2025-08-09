Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligde hata yapmadı

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligde hata yapmadı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord, Eredivisie'nin ilk haftasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk hafta maçında kendi sahasında NAC Breda ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord, 2-0'lık skorla kazandı.

FEYENOORD ZORLANMADI

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada serbest vuruştan Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, lige 3 puanla başladı. NAC Breda ise ilk maçında puanla tanışamadı. Feyenoord, sıradaki maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek.

