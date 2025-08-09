Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligde hata yapmadı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk hafta maçında kendi sahasında NAC Breda ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord, 2-0'lık skorla kazandı.

FEYENOORD ZORLANMADI

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada serbest vuruştan Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, lige 3 puanla başladı. NAC Breda ise ilk maçında puanla tanışamadı. Feyenoord, sıradaki maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek.