Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Nottingham Forest, Premier Lig'de Leeds United deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

LEEDS UNITED ÜÇ GOLLE KAZANDI

Premier Lig'in 25. haftasında oynanan mücadelede Leeds United, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bogle, 30. dakikada Okafor ve 49. dakikada Calvert-Lewin kaydetti. Nottingham Forest'ın tek golü ise 86. dakikada Lorenzo Lucca'dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Leeds United puanını 29'a yükseltirken, Nottingham Forest 26 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'de Leeds United deplasmanında 3-1 mağlup olarak Avrupa maçı öncesi moral kaybı yaşadı.