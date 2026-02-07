Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'deki maçında Leeds United'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Leeds United puanını 29'a çıkarırken, Nottingham Forest 26 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin Avrupa rakibi Nottingham Forest, bu mağlubiyetle Avrupa maçı öncesi moral kaybı yaşadı.
- Nottingham Forest, Premier Lig'in 25. haftasında Leeds United deplasmanında 3-1 mağlup oldu.
- Leeds United'ın golleri 26. dakikada Bogle, 30. dakikada Okafor ve 49. dakikada Calvert-Lewin tarafından atıldı.
- Nottingham Forest'ın tek golü 86. dakikada Lorenzo Lucca'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Nottingham Forest, Premier Lig'de Leeds United deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
LEEDS UNITED ÜÇ GOLLE KAZANDI
Premier Lig'in 25. haftasında oynanan mücadelede Leeds United, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bogle, 30. dakikada Okafor ve 49. dakikada Calvert-Lewin kaydetti. Nottingham Forest'ın tek golü ise 86. dakikada Lorenzo Lucca'dan geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Leeds United puanını 29'a yükseltirken, Nottingham Forest 26 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'de Leeds United deplasmanında 3-1 mağlup olarak Avrupa maçı öncesi moral kaybı yaşadı.