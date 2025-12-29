Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak Yeni Adana Stadyumu'nda 40 gündür süren çalışmalar tamamlandı. Stadyumda çim bakımından aydınlatmaya kadar birçok alanda yenileme yapıldı.

40 GÜNLÜK ÇALIŞMA BİTTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlık süreci sona erdi. 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik statta yaklaşık 40 gündür süren bakım ve yenileme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ÇİM, AYDINLATMA, ÇEVRE DÜZENLEMESİ

6 Ocak Salı günü oynanacak mücadele öncesinde statta çim bakım çalışmaları yapılırken, membran yenilemeleri de gerçekleştirildi. Ayrıca aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda da kapsamlı yenilemelere gidildi.

GÖZLER SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE

Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların bitmesiyle birlikte gözler Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşmasına çevrildi.