Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu

Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda 40 günlük hazırlık süreci tamamlandı. 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik statta çim bakımından aydınlatmaya, membran yenilemelerinden çevre düzenlemesine kadar birçok alanda yenileme yapıldı. 6 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi tüm gözler bu stadyuma çevrildi.

  • Yeni Adana Stadyumu'nda 40 gün süren bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
  • Stadyumda çim bakımı, aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi yenilemeleri yapıldı.
  • Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa yarı final maçı 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak Yeni Adana Stadyumu'nda 40 gündür süren çalışmalar tamamlandı. Stadyumda çim bakımından aydınlatmaya kadar birçok alanda yenileme yapıldı.

40 GÜNLÜK ÇALIŞMA BİTTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlık süreci sona erdi. 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik statta yaklaşık 40 gündür süren bakım ve yenileme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin maç yapacağı stat 40 güne hazır oldu

ÇİM, AYDINLATMA, ÇEVRE DÜZENLEMESİ

6 Ocak Salı günü oynanacak mücadele öncesinde statta çim bakım çalışmaları yapılırken, membran yenilemeleri de gerçekleştirildi. Ayrıca aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda da kapsamlı yenilemelere gidildi.

GÖZLER SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE

Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların bitmesiyle birlikte gözler Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşmasına çevrildi.

500

ee sonuç 2 3 seneye yine aynı . Adanaspor'a yapılanlar ve şuan murat Sancarın malının borç kapatmak için kullanılması ve bırak spora adanaya bile girmesi yasaklanmalı ceza evinde misafir edilmeli tüm futbol başkan ve yöneticileri için bi çaydırıcılık olur aynı durumda olanlarında aynı şeklide zarar verdiği kulübe mal varlığı aktarılmalı . bu durumu hiçbir kulübümüz hak etmiyor insanların bi futbol heyecanı stres attığı alan vardı onuda hiç ettiler yazık ettiler

