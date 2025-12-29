Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda 40 günlük hazırlık süreci tamamlandı. 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik statta çim bakımından aydınlatmaya, membran yenilemelerinden çevre düzenlemesine kadar birçok alanda yenileme yapıldı. 6 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi tüm gözler bu stadyuma çevrildi.
Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak Yeni Adana Stadyumu'nda 40 gündür süren çalışmalar tamamlandı. Stadyumda çim bakımından aydınlatmaya kadar birçok alanda yenileme yapıldı.
40 GÜNLÜK ÇALIŞMA BİTTİ
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlık süreci sona erdi. 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik statta yaklaşık 40 gündür süren bakım ve yenileme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
ÇİM, AYDINLATMA, ÇEVRE DÜZENLEMESİ
6 Ocak Salı günü oynanacak mücadele öncesinde statta çim bakım çalışmaları yapılırken, membran yenilemeleri de gerçekleştirildi. Ayrıca aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda da kapsamlı yenilemelere gidildi.
GÖZLER SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE
Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların bitmesiyle birlikte gözler Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşmasına çevrildi.