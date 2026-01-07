Haberler

Fenerbahçe'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Lookman için yaptığı teklif ortaya çıktı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için resmi teklifini iletti. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı yıldız için 5 milyon euro kiralama bedeli + 37 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir paket sunduğu yazıldı.

  • Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren teklif sundu.
  • Atalanta'nın Lookman'ı öncelikle bonservisiyle satmak istediği belirtildi.
  • Ademola Lookman'ın Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için temaslarını yoğunlaştırdı.

TEKLİFİN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren resmi teklif sundu. Haberde, Atalanta'nın bu opsiyonun zorunlu olup olmaması ve toplam bedel üzerinden pazarlığa oturmasının beklendiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin Lookman'ı öncelikle bonservisiyle satmak istediği belirtilirken, Nijeryalı oyuncunun da kulübüyle transfer şartlarını ayrıca değerlendireceği kaydedildi.

LOOKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Lookman'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

KISA ÖZET: Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama + 37 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sundu. Atalanta'nın önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle göndermek olduğu aktarıldı.

