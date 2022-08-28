Fenerbahçe'nin Konya maçı kadrosu belli oldu! 2 yıldız futbolcu yok

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Antrenmanda darbe alan İsmail Yüksek ile sakatlık dönüşü sadece 1 antrenmana çıkabilen Joshua King kadroda yer almadı.

Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 2 yıldız futbolcu yer almadı.

İSMAİL YÜKSEK VE JOSHUA KING YOK

Kasımpaşa ve Adana Demirspor'dan sonra Konyaspor'u da devirerek galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Joshua King yer almadı. Yüksek'in antrenmanda darbe aldığı, King'in ise sakatlık dönüşü hazır olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu şöyle:

Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar