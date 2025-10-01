Haberler

Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na Davet Edildi

Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından açıklanan kadroda, Ederson'un yanı sıra birçok ünlü isim yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli takım kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer aldı.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley

Orta saha: Andre, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta

Forvet: Estevao, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.