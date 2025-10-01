Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na Davet Edildi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından açıklanan kadroda, Ederson'un yanı sıra birçok ünlü isim yer alıyor.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza
Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley
Orta saha: Andre, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta
Forvet: Estevao, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior."