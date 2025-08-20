Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile de adı anılan Armand Lauriente'nin transferinde mutlu sona ulaşıyor. Siyah-beyazlılar, oyuncu ile anlaşmasının ardından kulübüyle de anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 20 milyon euroluk bonservis 3 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, büyük bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

LAURIENTE'DE MUTLU SON

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'nin transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlıların, Armand Lauriente ile anlaşmasının ardından kulübü Sassuolo ile de el sıkıştığı belirtildi.

BONSERVİSİ 3 YILA BÖLÜNECEK

Siyah-beyazlılar ile Sassuolo'nun bu transferde 20 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı, Beşiktaş'ın İtalyan ekibine bu rakamı 3 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Sol kanatta forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

