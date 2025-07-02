Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılarak serbest kalan Jonathan David'in yeni adresi belli oluyor.

JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jonathan David, milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın da forma giydiği İtalyan devi Juventus ile anlaşmaya vardı. Kanadalı golcünün Juventus'la her konuda sözlü anlaşma sağladığı ifade edildi. 25 yaşındaki golcünün transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gideceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lille formasını 49 maçta giyen Jonathan David, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.