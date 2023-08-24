Kimse adını bile bilmiyordu! Herkes Fenerbahçe'nin golündeki gizli kahramanı konuşuyor
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Fenerbahçe'nin U14 takımında forma giyen Yağız Ege, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi play-off turu maçında Twente'ye attığı 4. golün mimarı oldu. Karşılaşmada top toplayıcı olan Ege, pozisyon takibi sonucu dışarı çıkan topu hemen Tadic'e attı ve tacın hızlı kullanılmasını sağladı. Pozisyonun devamında ise gol geldi. Ege daha sonra kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tadic'in topları hızlı istediğini biliyorduk. Tadic'e topu attıktan sonra gol oldu. Pozisyonunu takip ediyordum." dedi.
Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin 4. golü öncesi yaşananlar çok ses getirdi. Temsilcimizin U14 takımında forma giyen ve maçta top toplayıcılık yapan Yağız Ege, dışarı çıkan topu hızla Tadic'e verdi. Oyunun hızlı başlaması sonrası sarı-lacivertliler, 4. golü buldu.
"POZİSYONU TAKİP EDİYORDUM"
Karşılaşma sonrası İrfan Can Kahveci ve Tadic ile fotoğraf çektiren Yağız Ege, FBTV'ye de açıklamalarda bulundu. Tadic'in topu hemen istediğini bildiğini söyleyen Ege açıklamasında, "Tadic'in topları hızlı istediğini biliyorduk. Tadic'e topu attıktan sonra gol oldu. Pozisyonunu takip ediyordum." dedi.