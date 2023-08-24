Kimse adını bile bilmiyordu! Herkes Fenerbahçe'nin golündeki gizli kahramanı konuşuyor

Fenerbahçe'nin U14 takımında forma giyen Yağız Ege, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi play-off turu maçında Twente'ye attığı 4. golün mimarı oldu. Karşılaşmada top toplayıcı olan Ege, pozisyon takibi sonucu dışarı çıkan topu hemen Tadic'e attı ve tacın hızlı kullanılmasını sağladı. Pozisyonun devamında ise gol geldi. Ege daha sonra kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tadic'in topları hızlı istediğini biliyorduk. Tadic'e topu attıktan sonra gol oldu. Pozisyonunu takip ediyordum." dedi.