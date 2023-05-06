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Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 19.00'da Giresunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroya sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia dahil edilirken, Ezgjan Alioski ile kart cezalıları İrfan Can Kahveci ve Willian Arao kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Yüksek Giresunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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