Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, futbol kariyerinin ardından siyasete atılıyor. Yaklaşık 20 yıl süren profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli oyuncu, ülkesinde Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a desteğini açıkladı.

Bir zamanlar Süper Lig devi Fenerbahçe'de adeta fırtınalar estiren yıldız futbolcu Luis Nani, kendi ülkesinde siyasete atılıyor.

MECLİSE GİREBİLİR

L'equipe'in haberine göre Portekizli eski futbolcu, Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a desteğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Yaklaşık 20 sezon profesyonel futbol oynayan Nani, siyasette daha fazla yer almaya karar verdi. Portekiz'de 18 Mayıs'ta erken parlomento seçimlerinde mecliste kendine yer bulabilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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