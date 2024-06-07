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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç Süper Lig'e geri dönüyor

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Beşiktaş, eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. 2020'de 21 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ve son olarak Mallorca forması giyen Muriç performansıyla göz dolduruyor.

2020'de 21 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya giden ve son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriç için Beşiktaş devreye girdi.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Defence Central'e göre siyah-beyazlı ekip, geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve şu anda La Liga'da Mallorca'da oynayan golcü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca 30 yaşındaki yıldız oyuncu Vedat Muriç'in, Türkiye'ye dönme fikrine olumlu baktığı da belirtildi.

GIRONA DA DEVREDE

Öte yandan Vedat Muriç'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriç ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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