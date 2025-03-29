Fenerbahçe'nin Errick McCollum'undan Kötü Haber: Sakatlandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta belinden sakatlandı. Tedavisine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Errick McCollum sakatlandı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Euroleague'de dün oynanan Baskonia karşılaşması sonrası, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde oyuncunun kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor