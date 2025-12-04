Haberler

Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi hazırladığı koreografide birçok yıldız yer alırken, geçen sezonun gol kralı Youssef En-Nesyri'nin bulunmaması dikkat çekti ve taraftarlardan tepki topladı. En-Nesyri, geçen sezon 30 gol atarak kulüp rekoru kırmıştı. Ancak bu sezon bekleneni verememesi ve sahada aldığı tepkiler nedeniyle eleştirilmişti. Koreografide yer almayışının bu nedenle olduğu öne sürülse de taraftarların büyük kısmı bu duruma anlam veremedi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de gerçekleştirdiği dev koreografide takımın önemli isimlerinden Brown, Duran ve Talisca yer alırken, bu sezon bekleneni veremeyen Youssef En-Nesyri'nin bulunmaması dikkat çekti.

Geçen sezon 30 gol atarak kulüp rekoru kıran Faslı golcünün koreografide yer almaması, sosyal medyada taraftarların duygusal paylaşımlar yapmasına neden oldu.

TEPKİ YAĞDI

Taraftarlar, En-Nesyri'nin takım için geçtiğimiz sezondaki katkılarını hatırlatarak onu kadro dışı bırakılmış gibi göstermenin haksızlık olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

  • "Bu çocuk bizi geçen sene sırtladı",
  • "Rekor kıran adamı unuttular",
  • "Ne olursa olsun emeğe saygı"

gibi yorumlar öne çıktı.

PERFORMANS DÜŞÜŞÜ ETKİLİ Mİ?

Bu sezon beklentilerin altında kalan En-Nesyri, sahada aldığı tepkiler ve performans düşüşü nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Koreografide yer almamasının bu nedenle gerçekleştiği öne sürülse de taraftarın büyük kısmı bu duruma anlam veremedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslan Ürkmez:

KAREOGRAFİ DE BİLE TAKLİT YAPILMIŞ ARKADAŞ ATALAR BOŞUNA TAKLİTLER ASLINI YÜCELTİR DEMEMİŞ..

Haber YorumlarıHakan Taş:

Anandan mı çalmışlar

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

fetöcü hakanı arif erdemi illegal şike bahis baronu kongre üyeniz nerede şimdi rahatlarmı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
