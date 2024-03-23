Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerde istediği süreyi bir türlü bulamıyor.

GENOA DEVREDE

Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalayan İtalyan stoper, emeklilik kararından vazgeçmeyi düşünmüyordu. Ancak son gelişmelere göre, Genoa'nın Bonucci'yi ikna etme çabaları devam ediyor.

1 SEZON TEKLİF EDECEKLER

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genoa yönetimi Leonardo Bonucci ile bir görüşme yaparak, kendi formalarını 1 sezon giydikten sonra futbolu bırakmasını teklif edecek.