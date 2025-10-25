Haberler

Fenerbahçe'nin Borcu 28 Milyar 710 Milyon TL

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğunu açıkladı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında finansal tablolar hakkında bilgi veren Salar, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak bağımsız denetim şirketi ile yürütülen mali raporlamaları paylaştı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, finansal tablolarına ilişkin rapor hakkında bilgiler vererek, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün finansal raporlarına ilişkin konuşma yaptı. 20-21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında göreve geldiklerini hatırlatan Salar, "25 Eylül tarihinde mazbata alarak göreve başladık. Akabinde neler yapmamız gerektiğinin öncelik sıralaması yaptık. Tekrar mali genel kurul yaparak, acil olarak kulübün ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz sizlerin onaylarını talep etmekti. Şeffaflık ilkesi olarak, biz bağımsız denetim çalışması başlattık. Bağımsız denetim şirketi olarak da BDO firmasını seçtik, herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına. Onlar da hızlı bir çalışmayla 21 Eylül tarihi itibarıyla başlatılan raporu bize dün gece imzalı olarak temsil ettiler. 'Fenerbahçe sadece borçtan ibaret değildir' söylemini somuta dökmek gayesiyle ikinci bir çalışmayı yine bu dönemde Türkiye'nin gayrimenkul değerlenme konusunda önemli kredibilitesi yüksek olan kurumlarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gayrimenkul değerlenme şirketiyle, kulübümüzün sahip olduğu gayrimenkullerin güncel piyasa değerlerini öğrenmek adına bir çalışma başlattık. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Aynı rapor kulübümüzün web sitesinde sizin bilgilerinize, incelemelerinize arz edildi. Bu çalışma kamuoyu ile paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

Salar, finansal tabloları paylaştı

Gayrimenkul değerlenme raporunun özetini okuyan Salar, finansal tabloların detaylarını kongre üyeleriyle paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53 bin TL olarak belirtilirken, uzun vadeli yükümlülükler ise 9 milyar 770 milyon 957 bin TL olarak açıklandı. Açıklanan rapora göre, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğu ifade edildi.

Murat Salar'ın okuduğu yükümlülükler detayında ticari borçların 9 milyar 366 milyon 142 TL olduğu belirtilirken, diğer borçlar 4 milyar 129 milyon 412 TL, finalsal borçlar 4 milyar 8 milyon 558 TL, vadesi geçmiş sporcu borçları 1 milyar 407 milyon 491 TL ve kiralama yükümlülükleri de 191 milyon 751 TL olduğu açıklandı. Salar konuşmasının sonunda, "Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde borç sorunu yoktur ve olmayacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.