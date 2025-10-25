Fenerbahçe'nin Borcu 28 Milyar 710 Milyon TL

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, finansal tablolarına ilişkin rapor hakkında bilgiler vererek, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün finansal raporlarına ilişkin konuşma yaptı. 20-21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında göreve geldiklerini hatırlatan Salar, "25 Eylül tarihinde mazbata alarak göreve başladık. Akabinde neler yapmamız gerektiğinin öncelik sıralaması yaptık. Tekrar mali genel kurul yaparak, acil olarak kulübün ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz sizlerin onaylarını talep etmekti. Şeffaflık ilkesi olarak, biz bağımsız denetim çalışması başlattık. Bağımsız denetim şirketi olarak da BDO firmasını seçtik, herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına. Onlar da hızlı bir çalışmayla 21 Eylül tarihi itibarıyla başlatılan raporu bize dün gece imzalı olarak temsil ettiler. 'Fenerbahçe sadece borçtan ibaret değildir' söylemini somuta dökmek gayesiyle ikinci bir çalışmayı yine bu dönemde Türkiye'nin gayrimenkul değerlenme konusunda önemli kredibilitesi yüksek olan kurumlarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gayrimenkul değerlenme şirketiyle, kulübümüzün sahip olduğu gayrimenkullerin güncel piyasa değerlerini öğrenmek adına bir çalışma başlattık. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Aynı rapor kulübümüzün web sitesinde sizin bilgilerinize, incelemelerinize arz edildi. Bu çalışma kamuoyu ile paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

Salar, finansal tabloları paylaştı

Gayrimenkul değerlenme raporunun özetini okuyan Salar, finansal tabloların detaylarını kongre üyeleriyle paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon 53 bin TL olarak belirtilirken, uzun vadeli yükümlülükler ise 9 milyar 770 milyon 957 bin TL olarak açıklandı. Açıklanan rapora göre, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğu ifade edildi.

Murat Salar'ın okuduğu yükümlülükler detayında ticari borçların 9 milyar 366 milyon 142 TL olduğu belirtilirken, diğer borçlar 4 milyar 129 milyon 412 TL, finalsal borçlar 4 milyar 8 milyon 558 TL, vadesi geçmiş sporcu borçları 1 milyar 407 milyon 491 TL ve kiralama yükümlülükleri de 191 milyon 751 TL olduğu açıklandı. Salar konuşmasının sonunda, "Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde borç sorunu yoktur ve olmayacaktır" dedi. - İSTANBUL