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Fenerbahçe’nin borcu 27 milyar 961 milyon TL

Fenerbahçe’nin borcu 27 milyar 961 milyon TL
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Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 961 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 961 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tablo ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kulübün kısa vadeli yükümlüklerinin 17 milyar 195 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin de 10 milyar 766 milyon TL olduğu belirtildi. Kulübün toplam yükümlülüğünün ise 27 milyar 961 milyon TL olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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