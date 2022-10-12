Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 yıldız Avrupa'da yok
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UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroya alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin AEK Arena'da oynanacak maçının kamp kadrosu belli oldu.
EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-lacivertlileri bildirilen kadrosunda Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
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