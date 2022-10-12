Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 yıldız Avrupa'da yok

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroya alınmadı.