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Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 yıldız Avrupa'da yok

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroya alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin AEK Arena'da oynanacak maçının kamp kadrosu belli oldu.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertlileri bildirilen kadrosunda Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 yıldız Avrupa'da yok

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